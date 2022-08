Nach Aus des Local: „Tristes Erwachen steht bevor“

Das Lokal existierte seit Mai 2008 mehr als 14 Jahre lang. Was waren Ihre absoluten Highlights und wie hat sich das Local aus Ihrer Sicht heraus über all die Jahre entwickelt?

Die Highlights waren so unendlich viele, da fällt es mir schwer ein Ende zu finden. Die Danzer-Abende, die eigenen Konzerte mit Gästen wie Tini Kainrath, Niddl, Willi Resetarits, Andy Baum, die vielen Newcomer wie ganz zu Beginn 5/8erl in Ehr’n, der Nino aus Wien und die internationalen Acts wie Jennifer Batten (Michael Jackson), Bernard Fowler (The Rolling Stones), Dan Reed, Marco Mendoza. Mit Sicherheit waren die ersten beiden Jahre schwer, dann ging es aber nach und nach bergauf. Sonst hätte es uns nicht fast 15 Jahre gegeben. Ab 2020 wurde es dann düster…