Wacker Innsbruck-Posse beschäftigt auch die Damen

„Tor für Matteo!“ - so lautete das Motto jenes Match-Doppels, das am Samstag in Fraxern steigt. Um 15 Uhr matcht sich das Futureteam der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland mit den U17-Girls der Young Boys aus Bern, um 17.15 Uhr testet die Kampfmannschaft dann gegen die erste Mannschaft des Schweizer Erstligisten. Alle Einnahmen kommen dem dreijährigen Matteo aus Sulz zugute, der an einem seltenen Gendefekt leidet. „Wir finden es großartig, dass ein derartiges Event über die Bühne geht“, sagt SPG-Sportchef Tobi Thies. „Ich hoffe, dass viele Menschen nach Fraxern kommen, um Matteo zu helfen!“