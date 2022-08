Steiler als die Mausefalle: Weinberg der Extreme

In der täglichen Arbeit birgt ein derartiges Gelände natürlich seine Tücken. Deshalb wird der Großteil auch zu Fuß, ohne großen maschinellen Einsatz, erledigt. Regelmäßig setzt sich der Weinbauer aber dennoch in den Traktor. „Da hängt mein Leben an acht Millimetern“, lächelt Malli im Gespräch mit der „Krone“ und verweist auf die Seilwinde. „Manchmal kommst dennoch ins Rutschen und dann wird dir richtig heiß. Für Angst bleibt da keine Zeit, du versuchst nur irgendwie das Schlimmste zu verhindern.“ Geht nicht immer gut, wie Bilder vom umgestürzten Traktor beweisen. Was aber, wie Malli versichert, in der Region keine Seltenheit ist - immer wieder muss die Feuerwehr in die Hänge zur Weinbauer-Bergung ausrücken.