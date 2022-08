Nicht fit genug! Ronaldo zittert um Startelfplatz

Nach Cristiano Ronaldos Stadion-Flucht am Sonntag während des laufenden Vorbereitungsspiels von Manchester United gegen Rayo Vallecano gehen die Unstimmigkeiten zwischen dem englischen Fußball-Topclub und dem Superstar weiter. Trainer Erik Ten Hag bemängelte den Zustand des Portugiesen. Dieser müsse zuerst seine Fitness verbessern, bevor er sich seinem Stammplatz in der Startelf beim Premier-League-Verein sicher sein dürfte, so der Niederländer.