Terror in Wien: Noch in Haft Pläne gewälzt

Mithäftlinge nach Waffe gefragt

Beschuldigt wird nun jener 24-Jährige, der gemeinsam mit dem späteren Attentäter bereits in Haft saß. 22 Monate wegen terroristischer Vereinigung - sie hatten IS-Propaganda verbreitet und wollten nach Syrien. Trotz Verurteilung und Betreuung zur De-Radikalisierung hielten sie an ihrer Gesinnung fest - und sollen noch in der Haft Anschlagspläne gewälzt haben! Laut Anklage soll der Attentäter einen Mithäftling gefragt haben, wie er denn an eine Waffe kommen könne - für einen Anschlag am Stephansplatz!