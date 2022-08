Hubeaux singt statt Rachvelishvili in „Aida“

Anita Rachvelishvili muss die Partie der Amneris aus persönlichen Gründen zurücklegen, wie die Salzburger Festspiele am Mittwoch in einer Aussendung informierten. Kurzfristig konnte Eve-Maud Hubeaux gewonnen werden, die diese Rolle nicht nur in der Premiere am 12. August, sondern in allen Vorstellungen bis 30. August singen wird.