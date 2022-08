Windturbinen als Alternative zur Fotovoltaik

Turbine erzeugt bis zu 80 Prozent des Eigenbedarfs

Sinn macht die Turbine natürlich nur in Gegenden, in denen auch Wind geht. Das größte Potenzial sieht Ehrensberger in Tirols Tälern: „Schon bei 1,5 Meter pro Sekunde produziert sie. Bei 4,5 Meter erreicht sie mit zwei Kilowatt (KW) die Grundlast. Maximal geht sie bis drei KW. Ab einem Wind von 14 Meter pro Sekunde schaltet das System ab, weil sonst die Geräte überlasten würden.“