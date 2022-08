Wolfsberger AC gegen Gzira United - ab 19.30 LIVE

Heute darf und wird es nicht anders sein! Wenn sich die Wölfe in ihrem bereits 19. Spiel in einem europäischen Klubbewerb seit 2015 - für einen Verein wie WAC eine wahrlich herausragende Sache - den Maltesern stellen, dann müssen Herz und Wille zu 100 Prozent stimmen - dann wird es, neben der zu erwartenden spielerischen Überlegenheit, keine Probleme geben. Wie bös vermeintliche Favoriten auch schon in der Quali auf die Nase fallen können, erlebte die Ex-WAC-Mannen Nenad Bjelica, Rene Poms und „Topo“ Topcagic mit Osijek zuletzt am eigenen Leib: Auswärts bei den kasachischen Nobodys von Petropavlovsk 2:1 gewonnen, daheim bis zur Pause alles souverän kontrolliert - und dann in Hälfte zwei, als der Gegner mit dem Mute der Verzweiflung „Hollywood“ spielte, mit 0:2 alles verloren. Das K.o. der „Ex“ muss WAC Warnung genug sein