Ist Nehammer ein geeigneter Krisenkanzler?

Im nächsten krone.tv-Sommergespräch trifft Journalistin Katia Wagner auf Bundeskanzler Karl Nehammer. Sie wird ihn fragen: „Sind Sie, Herr Kanzler, der richtige Krisenkanzler?“ Denn die Fülle an Krisen reißt nicht ab. Nachdem die Corona-Pandemie fürs Erste geschlagen zu sein scheint, steht die Gas-Krise bereits in den Startlöchern. Ob Putin die Lieferungen noch weiter herunterfahren oder gar stoppen wird, ist nämlich ungewiss. Derzeit kommt nur eine verringerte Gasmenge bei uns an.