Guschlbauer sorgt am „Krone“-Fest für Genuss

Höchste Qualität, Regionalität – und das kombiniert mit modernsten Produktionsanlagen: Auf diese Zutaten bauen Waltraud und Karl Guschlbauer in dem von ihnen geführten Unternehmen, das sich seit 1982 ganz der Backkunst nach österreichischer Tradition verschrieben hat. Von Schaumrollen über Punschkrapferln bis hin zu Kokosbusserln: Der Schaumrollenkönig ist ein Garant für Genussmomente. In St. Willibald können Naschkatzen in der „Süßen Welt“ von Guschlbauer in unmittelbarer Nähe zur Produktion einkaufen und von 19. bis 21. August an den drei Ständen beim Linzer „Krone“-Fest: „Wir freuen uns darauf, die Besucher mit unseren süßen Köstlichkeiten zu verwöhnen“, so Waltraud und Karl Guschlbauer.