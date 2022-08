Streit um Digitalfunk: Kärnten als „Sorgenkind“

Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner war 2003 noch einer der größten Fans des damals neuen digitalen Funknetzes: „Ich arbeitete in der Einsatzleitstelle beim Roten Kreuz und habe in Tetra (Terrestrial Trunked Radio, ist als Plattform für gebündelte Mobilfunkdienste gedacht, mit denen Behörden über Mobilfunk vernetzt werden können) die Zukunft gesehen. Doch damals hat die Umrüstung auf den Digitalfunk in Kärnten niemanden interessiert.“ Das hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn seit 2018 Fellner selbst als politischer Referent zuständig ist. „Bei meinem Einstieg in die Regierung war der Standard überholt. Und ich stehe dazu, dass es hinaus geschmissenes Geld wäre, jetzt in diese veraltete Technologie zu investieren“, verteidigt er sich.