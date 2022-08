Ferrari-Krise: „Das geht auf keine rote Kuhhaut!“

Die vergangene Woche hatte sportlich gesehen einiges zu bieten. Die österreichische Bundesliga hat nach zwei Spieltagen einen Tabellenführer, der nicht Rapid heißt, deutsche Bundesligisten bleiben in der ersten Runde des DFB-Pokals auf der Strecke und Cristiano Ronaldo intensiviert seine Wechselgedanken. Überragend war aber auch die vergangene Woche für den aktuell best-rangierten Tennisspieler Österreichs, Filip Misolic. Negativ aufgefallen ist hingegen wieder Ferrari in der Formel 1, denn beim Grand Prix von Ungarn schafft es kein Auto aufs Podest. „Das geht auf keine rote Kuhhaut!“, beschreibt „Krone“-Sportchef Peter Moizi treffend in einer neuen Ausgabe von Krone oder Kasperl.