AUA sammelte Plastikstöpsel für den Lichtblickhof

Seit 2002 bietet der gemeinnützige Verein „e.motion Lichtblickhof“ Pferdetherapie für schwer kranke, traumatisierte Kinder an. Tierische Therapiehelfer: 19 Pferde, zahlreiche Schafe, Katzen, Hunde und Kleintiere in Wien und NÖ. Am Standort Baumgartner Höhe 1 wurden direkt neben dem Areal Hospizwohnungen realisiert. Tätigkeiten des Vereins Lichtblickhof unter: www.lichtblickhof.at. Ihre Spende schafft Lichtblicke: IBAN: AT20 1200 0097 0632 7511, Kennwort: Lichtblickhof.