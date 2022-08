Kleinbus stürzte ab: 2. Todesopfer zu beklagen

Der 64-Jährige am Steuer wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die 59-jährige Frau des Lenkers, ein 71-jähriger Beifahrer und zwei Insassinnen im Alter von 66 und 69 Jahren wurden mit schweren Blessuren ins Spital gebracht. Die 69-Jährige erlag am späten Abend im Landesklinikum Mistelbach ihren Verletzungen, so die Polizei am Montag.