„5020“-Festival endete mit riesiger Abschlussparty

Tausende standen Samstagnacht für eine der letzten Karten für die „5020“ Abschluss-Party im Schloss Mirabell an. „Wir mussten echt viele Leute wieder wegschicken, so leid uns das auch tat“, erzählt Kreativdirektor Marcus Rieder der „Krone“. Denn nur knapp 1000 Personen durften am Samstag mitfeiern.