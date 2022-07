„Turnier mit bisher besten Stimmung unserer Ära“

„‚Next up in Kitzbühel‘ war ein Erfolg“

Ein Ausblick: Was erwartet die Besucher 2023?

Günther: Das Turnier findet von 29. Juli bis 5. August statt. Es gibt immer wieder neue Ansätze. So könnten wir uns vorstellen, ein zusätzliches Abendevent im VIP-Bereich auszurichten. Und wir hoffen, dass uns die ,Krone’ weiterhin als Medienpartner erhalten bleibt. Das Team ist absolut toll, es arbeitet sehr proaktiv.

Bodner: Der heuer erstmals durchgeführte U14-Bewerb ,Next Up in Kitzbühel’ war ein Erfolg, den werden wir beibehalten. Und vielleicht dürfen wir auch den Sportpark mitbenützen.