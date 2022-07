In den „Buchstapfen“ des verstorbenen Vaters

Vor Tod Faszination in Tochter geweckt

Die Erstellung eines Pfarrkirchenführers konnte er nicht mehr abschließen. Dieser weckte jedoch das Geschichtsinteresse seiner Tochter Iris, die ihr Doktoratsstudium in Geschichte an der Uni Wien 2020 abschloss. Aus der Dissertation wurde ein neues Buch in der Schriftenreihe des Bundes: „Bruderschaften im Waldviertel am Beispiel von Maria Rafings“ konnte nun im Gemeindesaal präsentiert werden. „Der Tradition meines Vaters folgend“, betonte Iris Haslinger.