Immer wieder lockt die Melodie der Straße

Dass man bei einer derartigen Fülle an schönen Momenten - wohl aus purer Überforderung - auch den einen oder anderen Leerlauf empfindet, ist nicht zu vermeiden. Nicht zuletzt, weil die ohnehin sehr theatralische Musik auch noch in einen dramaturgischen Rahmen gepresst wurde. All das ist aber schnell vergessen, denn was hängen bleibt sind die vielen Gänsehautmomente, die Muthspiel und sein Orjazztra auf die Bühne zaubert.