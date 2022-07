Pendlerin: „So arg war es in 21 Jahren noch nie“

Eigentlich ist Tamara Grasberger eine überzeugte Zugpendlerin. Und das seit 21 Jahren, denn seither fährt sie nach Wien. „Als Pendlerin nimmt man natürlich hin und wieder fünfzehn Minuten Verspätung in Kauf oder dass mal ein Zug ausfällt. Aber so arg wie jetzt war es die ganzen 21 Jahre nicht“, übt die 42-Jährige heftige Kritik an den ÖBB. Bereits seit Ferienbeginn kämen oftmals Verspätungen von über einer Stunde vor, was bei einer Fahrzeit von 50 Minuten schwer ins Gewicht fällt.