Andreas Gabalier ist in Mörbisch „Back to Live“

krone.tv hat Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier kurz vor seinem großen Konzert auf der Seebühne Mörbisch getroffen. Im Interview präsentiert sich der charismatische Musiker beim Interview ruhig und konzentriert. „Ein neuer Anfang“ so lautet nicht nur der Name des neuen Albums, das am 17. Juni veröffentlicht wurde, sondern es scheint auch das Lebensmotto des Hit-Garanten zu sein. Die Songs variieren von tiefgründig und ernst bis hin zu locker und leicht. Vom Oktoberfestschlager bis zur emotionalen Ballade ist alles dabei. Die Lebenslust und Freude an den Live-Konzerten nach den zwei Jahren Zwangspause scheint jedenfalls grenzenlos zu sein. Im Gespräch mit krone.tv verrät der Erfolgsmusiker auch den einen oder anderen privaten Hintergrund zu den neuen Songs ...