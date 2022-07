Verfassungsgericht hob Parkverbot auf

Seit dem Jahr 1996 darf man auf der Gemeindestraße in St. Georgen bei Salzburg im Ortsteil Vollern auf der Waldseite nicht mehr parken. Das entschied die Gemeinde damals, weil auf der Straße viele Landwirtschafts-Maschinen hin und her fahren und man Schäden an parkenden Autos vermeiden wollte. Ein ehemaliger Bewohner prangerte das Parkverbot jedoch an - und bekam nun vom Verfassungsgerichtshof recht.