Flottenchef: „Es beutelt Branche ganz schön her“

„Krone“: Pandemie, Teuerung, Krieg – Christoph Wurz, Sie haben als Busunternehmer eine strapaziöse Reise hinter sich. Wie sieht die Lage jetzt aus?

Christoph Wurz: Die Verdoppelung der Dieselpreise ist derzeit unser Hauptproblem. In unserem Unternehmen mit 70 Mitarbeitern löst das Mehrkosten in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro aus, die in bestehenden Verträgen natürlich nicht miteinkalkuliert werden konnten.