Edle Tropfen im „antiken Stil“ gekeltert

An der Fachschule in Mistelbach besann man sich nun wieder der ursprünglichen Methode der Weinherstellung – erstmals wurde ein Traminer in einer Amphore aus Sandstein vergoren. „Mit unserem Amphoren-Wein betreten wir Neuland, denn es gibt da kaum gesicherte Erfahrungswerte“, sagt Kellermeister Günter Prem. So viel weiß man aber schon: Durch den Zusatz von mit der Hand gelesenen Beeren können sich vielfältige neue Aromen entwickeln.