„Krone“-Stand: Ein Blickfang bei den Generali Open

„Kulisse ist unglaublich, Tennisfans gehen voll ab“

Am Donnerstag hatte die „Krone“ ein besonderes Highlight parat: Die Vollblutmusiker Ania Jools und Sascha Gutmann stimmten zum ersten Mal die vielen Fans am Nachmittag auf die spannenden Österreicher-Partien ein. „Es ist uns wirklich eine Ehre, dass wir im Auftrag der ,Kronen Zeitung’ hier zeigen können, was wir draufhaben. Die Kulisse ist unglaublich, das Wetter spielt auch mit und die Tennisfans gehen voll ab, was motivierend ist. Wir kommen im nächsten Jahr sehr gerne wieder, wenn wir dürfen“, sagte Gutmann.