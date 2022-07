„Ob Sonne oder Regen - ich habe keine Wahl“

„Ich wandere von einem Ort zum anderen“, erzählt uns Trifan Julian Emil von einem seiner Tage im Sommer, „damit ich es in meinem Kopf aushalte“. Der Rumäne verlässt um 7 Uhr früh das VinziNest, wo er meist ein Bett für die Nacht findet. Tagsüber hat die Grazer Notschlafstelle erst wieder ab 15 Uhr geöffnet, manchmal erledigt er bis dahin kleine Hilfsjobs, die ein paar Euro abwerfen. Wie es so weit kam? „Meine Mutter starb an Krebs, ich wurde depressiv, und meine Beziehung ging in die Brüche. Mit meinem Vater und Bruder gab es Probleme - ich musste gehen“, erzählt der Mann in Kürze seinen tragischen Absturz.