Element-Entdecker Sigurd Hofmann gestorben

Der Physiker Sigurd Hofmann, der mehrere chemische Elemente entdeckt hatte, ist tot. Der Wissenschafter starb - wie erst jetzt bekannt wurde - bereits am 17. Juni im Alter von 78 Jahren. Hofmann, 1944 in Böhmisch-Kamnitz geboren, kam nach dem Krieg nach Südhessen, studierte und promovierte in Darmstadt. Er war fast 50 Jahre beim Helmholtzzentrum tätig.