Islandpferd und Hündin auf Almen vermisst

Während eines Gewitters ist am Montag die achtjährige Mischlingshündin „Frieda“ auf der Unterwegerhütte in Teuchl in den Hohen Tauern (Seitental des unteren Mölltals) in Panik davongerannt. Von der Hündin fehlt jede Spur. Die Urlauberfamilie ist verzweifelt und bittet um Hinweise an die deutsche Telefonnummer: 0049 1772521045.