Bludenzer SPÖ fordert Kopf von Gerhard Krump

Auch die Bludenzer ÖVP kam vor dem Landesgericht nicht ungeschoren davon. Deren Klubobmann Gerhard Krump wurde am Dienstag wegen übler Nachrede verurteilt. In einer Presseaussendung vom Februar diesen Jahres hatte Krump heftig gegen das Team Mario Leiter gewettert und diesem in Hinblick auf die Wahl „viel kriminelle Energie“ unterstellt. Das wiederum brachte schon damals die roten Genossen auf die Barrikaden. Leiter reichte eine Unterlassungsklage und Strafanzeige gegen Krump ein.