Armutsgefährdung: Fast ein Fünftel betroffen

„Ich kann mir die Babynahrung nicht mehr leisten. Ich kann mir die Windeln nicht mehr leisten!“ - Worte wie diese bekommt Veronika Bohrn-Mena bei ihrer Arbeit in der Gemeinwohlstiftung „Común“ in letzter Zeit häufiger zu hören. Fast ein Fünftel der Menschen in Österreich läuft aktuell Gefahr zu verarmen. Als Richtwert kann hier für 1-Personen-Haushalte ein Einkommen von 1.371,-- EUR pro Monat herangezogen werden; unterhalb dieser Grenze wird es kritisch.