Slipknot: Eine schreckliche und nette Familie

Brutaler Groove

Slipknot ist für die meisten Anwesenden nicht bloß eine Band, sondern eine Lebenseinstellung. Global gibt es keine zweite Band, die mit derart hartem Nu Metal, der sich mit Hardcore, Death- und Thrash Metal zu einem ganz eigenen Groove-Bastard vermengt, derartige Massen in die Arenen lockt. Dass man in Graz noch kurzerhand vom Messegelände in die Stadthalle verlegte, war angesichts der überraschend herbstlichen Temperaturen und ob des unsteten Wetters gar kein Nachteil. 9500 „Maggots“, wie Slipknot ihre treuen Fans makaber-liebevoll bezeichnen, ließen sich die effektgeladene Show ihrer Lieblinge nicht entgehen und wurden nach einem nostalgischen AC/DC-Intro von „For Those About To Rock (We Salute You)“ schon in den ersten Minuten durch den Fleischwolf gedreht. Das brutale Kultstück „Disasterpiece“ leitete über in „Wait And Bleed“, die Single des Debütalbums, und wurde vom neueren „All Out Life“ abgerundet.