Der Bundespräsident wanderte am Gaisberg

„Ich habe Salzburg erst in meiner Zeit als Präsident richtig kennen gelernt. Die Stadt, die Natur, die Berge rundherum“, schwärmt Van der Bellen in einer kurzen Pause mit Blick auf die Stadt. Am Gaisberg findet er Gefallen, war aber noch nie am Gipfel. „Seit meiner Jugend schätze ich die Berge. Es sind aber die Berge an sich und nicht die Gipfel im Speziellen.“