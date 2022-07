Saalfelden und Leogang werden ab Freitag zur Bühne

„Heuer haben wir viel Wert darauf gelegt, dass wir mit unserem Programm ein breites Publikum ansprechen“, so der Künstlerische Leiter des Theater Ecce, Reinhold Tritscher. So steht im Stück „Das Lächeln am Fuße der Leiter“ von Henry Miller etwa ein Clown im Mittelpunkt, dem es nicht genügt, Menschen nur zum Lachen zu bringen. „Er hat einen höheren Ehrgeiz: Er will in seinem Publikum eine weitaus tiefergreifende Freude entfachen“, erklärt Tritscher. Und genau das will das Theater Ecce selbst bei seinem Publikum auch.