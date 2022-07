Stefan Kraft wünschte Tennis-Star Thiem viel Kraft

Ausgiebige Stadiontour, Autogramme und Selfies

Mit im Gepäck hat er Patrick Murnig, Gründer von JumpandReach – einer Institution, die Sportler auf ihrem steinigen Weg berät, begleitet und fördert. Auch Kraft ist Teil der Familie. Strategisches Management fällt ebenso in seinen Bereich. Obwohl oder vielleicht gerade weil Kraft eine intensive Trainingseinheit am Vormittag in den Beinen hat, wirkt er völlig entspannt, gelassen und gut gelaunt – eben so, wie man ihn kennt. Er lässt sich die Katakomben des Tennisstadions zeigen, gibt allen kleinen und auch großen Fans, die ihn erkennen, geduldig Autogramme sowie Selfies und wagt sogar einen Blick in die tolle Players Lounge.