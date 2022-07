Sekt und Shopping machten den Ladies Day perfekt

Ob jung oder alt, von weit her angereist oder direkt aus Kitzbühel - eines hatten die Besucherinnen des „Krone“ Ladies Day bei den Generali Open gemeinsam: „Wir freuen uns auf das Spiel von Dominic Thiem!“ Und weil das Highlight des Tages am Dienstag im wahrsten Sinne des Wortes zum Schluss kam, blieb den tennisbegeisterten Damen bis dahin mehr als genug Zeit, um es sich an „ihrem“ Tag so richtig gut gehen zu lassen.