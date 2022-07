Wegen Wespenstich setzte bei Mann das Herz aus

„Doch Atmung und Herzschlag hatten lange ausgesetzt“, so Primarius Michael Hüpfl, Intensivmediziner des Spitals in Neunkirchen, auf dessen Abteilung Winkler eingeliefert wurde. Und wo er gerettet werden konnte. „Der Patient war jung und fit, was ein Vorteil war. Mit einem Spezialgerät wurde er auf eine sehr niedrige Körperteperatur gebracht, um das Gehirn maximal zu schützen“, schildert Spitalsdirektor Primarius Martin Uffmann. Mittlerweile ist Gerhard Winkler aus dem Spital entlassen. Sein Tipp: „Jeder sollte sich austesten lassen!“