Stärkstes Reisewochenende des Sommers steht bevor

Eines der verkehrsreichsten Wochenenden dieses Sommers droht: Davor warnte am Dienstag der ARBÖ. Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg, der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn am Hungaro-Ring bei Budapest und das Finale der Austrian Football League (AFL) am Samstag in St. Pölten - das Zusammenfallen dieser Ereignisse bringt zahlreiche Reisende auf die Straßen.