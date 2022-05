Streit um A10-Baustelle: Im Sommer droht Stauchaos

Eine laufende Baustelle auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg sorgt aktuell für Unstimmigkeiten zwischen Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und der Asfinag. Der Politiker beklagte am Mittwoch, die Autobahngesellschaft wolle sich nicht an ihre Zusage halten, die Baustelle über den Sommer rückzubauen.