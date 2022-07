Firmino will weg: Erster Interessent klopft an

Sagt nach Sadio Mane der nächste Star-Stürmer der Reds „bye“? Bislang ist Firmino in den Testspielen (gegen Manchester United, Crystal Palace und RB Leipzig) kein einziger Treffer gelungen, Nunez punktete alleine gegen die Bullen viermal. Den aktuellen Leistungen entsprechend wird Klopp in der kommenden Saison in der Startelf wohl eher auf den Uruguayer setzten.