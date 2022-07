Wahrsagerin prellte Tirolerin um fast 10.000 Euro

„Auf Ihnen lastet ein Fluch!“ Mit diesen Worten schockierte die Wahrsagerin ihre Kundin aus Tirol, nachdem sie sie auf einer Internetplattform mit einem günstigen „Vorhersage-Angebot“ in die Falle gelockt hatte. Die 28-Jährige war nach dieser Ansage so schockiert, dass sie in der Folge die Anweisungen der Hellseherin blind befolgte.