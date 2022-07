Superzelle schwebte wie Mega-Ufo über North Dakota

Superzellen sind Gewittertürme mit vertikaler Rotation. Sie entstehen laut Meteorologen, wenn unterschiedliche Windrichtungen und Stärken in unterschiedlichen Höhen zusammenkommen. Was man als Windscherung bezeichnet und wodurch horizontale Zirkulationen in der Atmosphäre entstehen. Das führt dazu, dass die Luft besonders viel Energie entwickelt.