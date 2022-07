Kann Kickl Regierung?

Kickl will Volksbefragung zu Sanktionen

Aber nicht bei den Themen Corona und Impfung brachte sich Herbert Kickl lautstark in Stellung. Zuletzt kritisierte er auch die „Sanktionspolitik“ der Bundesregierung. Er fordert eine Volksbefragung, an derem Ende seiner Ansicht nach ein Ende der Sanktionen gegen Russland stehen würde. Die Opfer „dieses Wirtschaftskrieges“ seien nämlich in seinen Augen „die Menschen in Europa“.