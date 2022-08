Lee Ranaldo: Die Sonic-Youth-Legende live in Wien

Doch selbst das breit angelegte Bandkorsett war einem Querkopf wie Ranaldo stets zu wenig. Er betätigte sich auch als Produzent von Bands wie Babes In Toyland, erschuf bereits 1987 mit „From Here To Infinity“ ein fantastisches Soloalbum, arbeitete mit Spoken-Word-Texten, gründetete mit Ehefrau Leah Singer das Improvisationsprojekt Drift, ging mit Text Of Light in die gitarrenverstärkte Elektronik und veredelte das Album „Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever.“ der ihm treu ergebenen The Cribs mit einem Gastbeitrag. Dazu betätigte er sich über die Jahre zunehmend als visueller Wunderwuzzi und schrieb seine Gedanken und Erfahrungen zwischen Buchdeckeln nieder. Mit seinen Videos und Artworks schaffte es Ranaldo in Museen zwischen Auckland und Austin. Frei nach dem Motto „Stillstand bedeutet Rückschritt“ darf man sich auch in Zukunft von Ranaldo überraschen lassen - anders wäre es ihm auch gar nicht möglich.