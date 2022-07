Anrainer schlug Hofladen-Dieb in die Flucht

Immer wieder geraten Hofläden mit Selbstbedienung ins Visier dreister Diebe. So auch in der Nacht auf Sonntag in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz). Etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht brach ein Unbekannter in einem solchen Laden im Ortsteil Rollsdorf eine Handkassa mit einem Werkzeug auf. Als er dort kein Bargeld fand, bediente er sich im danebenstehenden Korb mit Wechselgeld. Die Ausbeute dürfte sich auf Münzgeld in unbekannter Höhe belaufen.