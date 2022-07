Elie Rosen: „Menschen suchen Ventile für Frust“

Fällt Ihnen auf, ob Juden zum Schutz auf religiöse Symbole und Kleidung verzichten?

Außerhalb der Großstädte haben wir es ja mit assimilierten Juden zu tun. Religiöse Symbole trägt kaum jemand - nicht aus Angst, aber weil die Religiosität einfach nicht da ist. Bei Schmuckstücken wie Davidstern-Ketten sind die Leute schon vorsichtiger - das bietet immer wieder Angriffsfläche. Im Dezember hatten wir einen Künstler aus Slowenien da, der eine Installation in der Synagoge gemacht hat. Währenddessen hat er eine Kippa getragen, dann ist er in den Supermarkt gegangen. Er ist nicht einmal jüdisch. Am Rückweg wurde er wegen der Kippa beschimpft. Er war ziemlich schockiert.