40-jähriger Zlatan Ibrahimovic zeigt seine Muskeln

Was Ibrahimovic an Fett verloren hat, scheint er an Muskelmasse dazugewonnen zu haben. Hut ab, zählt Superstar doch mittlerweile zu den älteren Semestern des Profi-Fußballs. Aber wie sagte der Ausnahmekönner selbst doch einst: „Ich bin eben wie ein guter Wein: Je älter, desto besser.“