„Baywatch“: Bademeister behalten kühle Köpfe

Seine erste Sommersaison als Bademeister erlebt Martin Koschak in der Well Welt Kumberg, „und es taugt mir sehr. Der See wird super angenommen, die Leute haben Spaß, wir passen auf sie auf - der Sommer läuft bislang perfekt“, freut er sich am Job. So wie Ionela Stiegler-Lixandru in der Grazer „Auster“. Wie oft sie am Tag „Nicht vom Beckenrand springen“ mahnt, weiß sie nicht, „aber unsere Gäste sind meist sehr diszipliniert, auch wenn uns manche als Spaßbremsen sehen. Aber wir haben Verantwortung - und die nehmen wir ernst.“