Wanderin stürzt in Gletscherspalte - bewusstlos

Die Gefahr bei Hochtouren in Gletschergebieten ist in diesem Sommer so groß wie schon lange nicht. Das musste am Sonntag eine deutsche Wanderin in der Vorarlberger Silvretta-Gruppe am eigenen Leib erfahren. Die 31-Jährige war bei einer Tour unterhalb des 3312 Meter hohen Piz Buin in eine Gletscherspalte gestürzt.