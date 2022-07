Nur beim Top-Favoriten sind sich alle einig

Wer wird Schützenkönig?

Bereits in der Spielzeit 2021/22 war das Rennen um den besten Torschützen der Liga sehr eng. Saalfeldens Legende Tamas Tandari war über das ganze Jahr gesehen mit 24 Treffern am erfolgreichsten. St. Johanns Flo Ellmer war in der Westliga mit acht „Buden“ (nach zehn im Grunddurchgang) bester Torschütze, Austria-Torjäger Marco Hödl mit 19 insgesamt ebenfalls stark. Petrit Nika bewies beim SAK seinen Torriecher (18).