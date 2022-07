Der nächste Rad-Superstar nimmt Kurs auf Graz

Er gewann 2018 die Tour de France, wird am Sonntag wohl als Gesamtdritter der großen Schleife durch Frankreich die Champs Elyssees erreichen, war 2007, 2008 und 2012 Bahn-Weltmeister in der Mannschaftsverfolgung, 2008 und 2012 Olympiasieger in der gleichen Disziplin und gewann heuer die Tour de Suisse - der Brite Geraint Thomas ist eine der ganz großen Nummern im internationalen Radsport. Und er geht am kommenden Dienstag beim Grazer Altstadt-Kriterium an den Start!