Kloepfer-Büste kehrt auf Grazer Schloßberg zurück

Noch nicht an ihrem alten Platz zurück ist die Kloepfer-Büste am Schloßberg. Der Dichter-Kopf wurde bekanntlich beschmiert und ist seitdem unter Obhut der Stadt, die an einer erklärenden Zusatztafel arbeitet. Das geht der FPÖ zu langsam - man schaltet den Landeshauptmann ein. Stadtrat Günter Riegler will das Denkmal aber schon bald wieder aufstellen.